David Schumacher hat seinen ersten Sieg in der Formel 4 UAE eingefahren. Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Rennfahrers Ralf Schumacher siegte beim zweiten Rennen in Dubai.

Nach starken Leistungen in den Qualifyings und vier Podest-Plätzen bei seinem Debüt am vergangenen Wochenende in Abu Dhabi, stand der 16-Jährige dieses Mal ganz oben bei der Siegerehrung.

SPORT1 zeigt die ADAC Formel 4 ab April LIVE im TV und LIVESTREAM

Der Neffe von Formel-1-Legende Michael Schumacher fährt aktuell beim Team Rasgaira in der Formel 4 der Vereinigten Arabischen Emiraten, die während des Winters fährt. Dort bereitet er sich in den Rennen auf seinen Einsatz in der europäischen Formel 4 ab April vor.

Schumacher junior fährt dort zukünftig für das US-Team (Abkürzung für Ungar-Schumacher).

In der vergangenen Saison fuhr sein drei Jahre älterer Cousin Mick, Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher, für das Prema Powerteam und beendete die Saison in der Gesamtwertung auf Platz zwei.