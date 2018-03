David Schumacher schickt sich mit kleinen Schritten an, in die Fußstapfen seines berühmten Vaters Ralf Schumacher zu treten.

Der Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers feierte am Sonntag seinen bislang größten Erfolg in der Formel 4, indem er die Rennserie in den Vereinigten Arabischen Emiraten als Vizemeister abschloss. Zudem wurde er als bester Rookie geehrt.

"Ich bin wirklich glücklich mit meinem Resultat", schrieb Schumacher bei Instagram. Meister wurde der Belgier Charles Weerts.

Schumacher Junior will in diesem Jahr auch in der ADAC Formel 4 (LIVE im TV auf SPORT1) starten. In der deutschen Serie wird er in einem Rennauto des Teams US Racing sitzen, das von seinem Vater Ralf und Gerhard Ungar geleitet wird. Fernziel bleibt die Formel 1.

David Schumachers Cousin Mick, der Sohn des Formel-1-Rekordweltmeisters Michael Schumacher, war 2015 und 2016 in der ADAC Formel 4 gefahren. Dort wurde er Vizemeister, mittlerweile ist er in die Formel 3 aufgestiegen.