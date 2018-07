Es ist das Saison-Highlight schlechthin.

Die Nachwuchsrennfahrer aus der ADAC Formel 4 gehen am Wochenende im Rahmen der Formel 1 auf dem Hockenheimring an den Start. In der Königsklasse steht der Große Preis von Deutschland auf dem Programm. Erstmals überhaupt darf sich die Highspeedschule des ADAC im Rahmenprogramm der Formel 1 präsentieren. SPORT1 überträgt die Rennen LIVE im STREAM (ab Samstag, 17 Uhr).

Bisher haben es 13 Fahrer aus den ADAC-Formelserien bis auf die ganz große Bühne geschafft. Einer von ihnen ist Ex-Weltmeister Sebastian Vettel, der auch als Schirmherr für die Formel 4 fungiert.

Das ist die Schlüsselstelle in Hockenheim

"Das Treffen mit den Fahrern der ADAC Formel 4 hat mir viel Spaß gemacht", sagte Vettel: "Ich erinnere mich noch sehr gut an meine Zeit in den Nachwuchsserien und würde mich freuen, einen der Jungs später einmal in der Formel 1 wiederzusehen."

Zendeli Favorit in Hockenheim

Seit sieben Wochen warten Fans der Formel 4 auf das nächste Rennen. In Führung liegt weiter Lirim Zendeli. Der Fahrer von US Racing CHRS liegt mit 199 Punkten vor Liam Lawson (175 / Van Amersfoort Racing). "Größer und besser, als im Rahmenprogramm der Formel 1 zu fahren, wird es in diesem Jahr nicht", sagte Rookie Niklas Krütten, der für ADAC Berlin-Brandenburg e.V. fährt.

Favorit auf die Siege in den Rennen am Samstag und Sonntag ist Zendeli. Zwei seiner bislang sechs Saisonsiege holte er auf dem Hockenheimring.

ADAC Formel 4 auf dem Hockenheimring LIVE:

Samstag, 17.00 Uhr, Rennen 1 im LIVESTREAM

Sonntag, 22.07.2018 10.00 Uhr, Rennen 2 LIVE im TV und im STREAM