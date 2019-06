Dennis Hauger (Van Amersfoort ) hat am Freitag das Qualifying der Formel 4 auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg (Österreich) dominiert und sich die Pole-Positions für die Saisonrennen vier und fünf gesichert. Hauger fuhr in Q1 in 1:30,881 Minuten die Bestzeit und wird im Rennen am Samstag von P1 vor Alessandro Ghiretti und Tabellenführer Roman Stanek (beide US Racing) starten.

Stanek war als Dritter zugleich bester Rookie. Neben ihm steht Alessandro Famularo (Prema) in der zweiten Startreihe. Die Startplätze fünf bis zehn gingen an Theo Pourchaire, Niklas Krütten, Sebastian Estner, William Alatalo, Joshua Dürksen und Rookie Paul Aron.

In Q2 pulverisierte Hauger seine eigene Bestzeit förmlich. Seine 1:30,488 war mit Abstand die schnellste Runde des Tages, die ihm für das erste der beiden Sonntagsrennen einbrachte. Dahinter starten Pourchaire, Famularo, Cohen und Stanek. Aron sowie Arthur Leclerc - der Bruder von Formel-1-Shootingstar Charles Leclerc - Alatalo, Dürksen und Oliver Rasmussen komplettieren die Top 10.

Für die Startreihenfolge des zweiten Sonntagsrennens ist das Ergebnis des vorangegangenen Rennens maßgeblich. Die Top 8 starten dann in umgekehrter Reihenfolge, der Achtplatzierte vom Sonntagvormittag darf also von der Pole-Position ins letzte Rennen des Wochenendes gehen.

