Premiere für die Motorsport-Stars von morgen! Erstmals findet Rennen der ADAC Formel 4 im Rahmen des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring statt.

Am Freitag steht bereits der erste Lauf an. Um 15 Uhr kämpfen die Nachwuchsfahrer um Punkte für die Gesamtwertung. (ADAC Formel 4: Erstes Rennen auf dem Nürburgring am Freitag ab 15 Uhr im LIVESTREAM)

Die führt momentan Jonny Edgar vom Team Van Amersfoort Racing an. Der Brite hat 136 Punkte auf seinem Konto und möchte den Platz an der Sonne behaupten.

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin ab 21.15 Uhr im TV auf SPORT1 und LIVESTREAM

Hinter Edgar lauern Elias Seppänen aus Finnland mit 124 und der US-Amerikaner Jak Crawford mit 102 Zählern.

Am Samstag finden das zweite und dritte Rennen auf der legendären Nordschleife statt, ehe noch drei Rennwochenenden bis Saisonende ausgefahren werden.