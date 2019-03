Das MANN-Filter Team HTP hat bekanntgegeben, wer neben Fabian Vettel und Philip Ellis im Mercedes AMG GT3 Platz nehmen wird. Die Wahl fiel auf Maximilian Götz und Indy Dontje. Beide sind bereits in der vergangenen Saison für das Team an den Start gegangen, allerdings mit anderen Beifahrern.

Götz hat 2018 bis zum Saisonfinale auf dem Hockenheimring um den Titel gekämpft. Nach einem Ausfall mussten sich er und sein Teamkollege geschlagen geben. Die Gesamtwertung ging an Robert Renauer und Matthieu Jaminet.

Fabian Vettel wurde bereits vor einigen Wochen im Team bestätigt. Er ist der kleine Bruder von Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel. Er stieg 2017 in den Motorsport ein und ging im Audi Sport TT Cup an den Start. Im vergangenen Jahr ging er in der Lamborghini Super Trofeo an den Start.

Auch in diesem Jahr werden alle 14 Rennen des ADAC GT Masters bei SPORT1 und im LIVESTREAM übertragen. Am 27. April findet in der Motorsport Arena Oschersleben der Saisonauftakt statt.