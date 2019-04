Die Fans staunten bei der Verkündung des ADAC-GT-Masters-Kalenders für die Saison 2019 nicht schlecht: Der Hockenheimring ist nicht mehr Austragungsort des Saisonfinals. Dieses findet stattdessen auf dem Sachsenring statt. Der Kalender wurde auch über den Winter nicht mehr geändert.

Thomas Voss, Leiter ADAC Motorsport und Klassik, sagt zu diesem Thema: "Es hat schon etwas Tradition gehabt, dass wir in Hockenheim das Saisonfinale gemacht haben. Man konnte uns, als wir im September unseren Terminkalender veröffentlicht haben, uns nicht unseren Wunschtermin geben. Wir sind im Übrigen stolz darauf, dass wir unseren Kalender schon so früh bekanntgeben konnten und er sich nicht mehr geändert hat."

"Es müssen bei der Kalenderplanung sehr viele Aspekte bedacht werden: Nationale und internationale Serien, andere Großveranstaltungen und natürlich auch die Liveübertragungen von unserem Fernsehpartner Sport1. So kam es, dass wir Hockenheim diesmal früher besetzt haben und das Finale auf dem Sachsenring austragen werden."

Grund dafür ist ein äußerst voller Terminkalender des Hockenheimrings. Für die vom ADAC präferierten Termine sind die NASCAR Euro Series (20. bis 22. September) und die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft (IDM; 27. bis 29. September) vorgesehen.

Der Hockenheimring bestätigte auf Anfrage von 'Motorsport-Total.com', dass "diverse Terminkollisionen" für die Verschiebung nach vorn gesorgt hätten. Allerdings geht man an der Rennstrecke fest davon aus, dass es eine Ausnahme bleiben werde. Das Finale 2020 würde demnach also wieder traditionsgemäß in Baden-Württemberg stattfinden.

