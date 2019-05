Im ersten Qualifying am ADAC GT Masters-Rennwochenende in Most (SERVICE: Alle Infos zum ADAC GT Masters im SPORT1-Datencenter) holt sich Patrick Niederhauser mit 1:30.655 die Pole Position. Mit einer taktischen Meisterleistung hat der Schweizer der Konkurrenz keine Chance gelassen.

Erst sieben Minuten vor Schluss ging der Pole-Setter das erste Mal auf die Strecke und brannte direkt die Bestzeit auf den Asphalt.

Sowohl Mirko Bortolotti (1:30.764) als auch Max Hofer (1:30.936) konnten darauf nicht mehr antworten und belegen die Ränge zwei und drei.

Schnelle Runden dank neuem Asphalt

Vorjahressieger Robert Renauer geht mit Precote Herberth Motorsport von Rang vierzehn ins Rennen.

Neben den Fahrern hinterließ auch der neue Asphalt auf der Strecke schon einen guten Eindruck. Niederhauser blieb mit seiner Bestzeit fast eine Sekunde unter der Bestzeit des vergangenen Jahres.