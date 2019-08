Das erste Freie Training des ADAC-GT-Masters auf dem Nürburgring stand ganz im Zeichen von Porsche. Matteo Cairoli (Team75 Bernhard) fuhr in der einstündigen Sitzung im 911 GT R die Bestzeit vor Markenkollege Thomas Preining (Herberth Motorsport). Auf Rang drei kam Maro Engel (33/Monte Carlo, Toksport WRT) im besten Mercedes-AMG.

SPORT1 überträgt die beiden Rennen auf dem Kurs in der Eifel live und in voller Länge. Am Samstag ist der Start um 14.45 Uhr, Sonntag geht es schon um 13.05 Uhr los. Außerdem sind die Rennen online im Livestream auf sport1.de und Motorsport-Total.com zu sehen.

Mit 1:28.263 Minuten war Cairoli am Ende der Sitzung lediglich 15 Tausendstelsekunden schneller als Preining, der ebenso wie der Italiener von Porsche gefördert wird. "Das war eine gute Sitzung für uns", sagte Cairoli.

"Das Auto fuhr sich gut und wir sind happy mit dem Set-up und der Balance. Lediglich an ein paar Details müssen wir noch arbeiten. Bereits beim Test gestern waren wir gut unterwegs - vor allem im Nassen."

Hinter Preining, der sich den "Neunelfer" mit Titelverteidiger Robert Renauer teilt, kam der Mercedes-AMG GT3 von Luca Stolz und Maro Engel (Toksport WRT) auf den dritten Rang. Engel fehlten auf seiner besten Runde nur 0,072 Sekunden auf die Zeit von Cairoli.

Die Top 5 vervollständigten die beiden Audi R8 LMS von Land-Motorsport, denen zuletzt in Zandvoort ein Doppelsieg gelang. Ricardo Feller und Dries Vanthoor waren hier knapp schneller als Max Hofer und Christopher Mies.

