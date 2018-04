Der Finne Antti Buri hat das erste Rennen der ADAC TCR Germany im tschechischen Most gewonnen. Der Pilot vom Team LMS Racing setzte sich in einem von mehreren Safety-Car-Phasen geprägten Rennen vor Pole-Setter Mike Halder vom Team Honda ADAC Sachsen durch. (2. Rennen in Most am Sonntag um 11.30 Uhr im LIVESTREAM)

Buri war von Platz zwei aus in den dritten Saisonlauf gegangen, zog aber schon in der ersten Runde an Halder vorbei.

Das Podium komplettierte Harald Proczyk vom Team HP Racing International, der damit auch seine Führung in der Gesamtwertung verteidigte.

Benjamin Leuchter vom Team Max Kruse Racing kämpfte sich dank einer beherzten Aufholjagd noch auf Platz 15 vor. Am Sonntag um 11.30 Uhr startet der zweite Lauf in Most.