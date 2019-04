Antti Buri hat sich im zweiten Rennen beim Saisonauftakt in Oschersleben in einem spannenden Zweikampf durchgesetzt.

Der 30-Jährige lieferte sich einen engen Kampf mit Vortagessieger Mike Halder. Halder blieb Buri bis zum Schluss dicht auf den Fersen, schaffte es letztlich aber nicht, vorbeizuziehen. Für den Finnen ist der Laufsieg der fünfte Triumph in der ADAC TCR Germany und der insgesamt zehnte Podiumsplatz.

Halder, der am Tag zuvor seinen Gegnern keine Chance ließ, führt dank des zweiten Platzes weiterhin die Gesamtwertung mit 79 Punkten an. Der Vorsprung auf das Verfolger-Trio beträgt bereits zehn Zähler.

Anzeige

Fugel platzt der Reifen

Harald Proczyk, der von Platz zehn startete, kämpfte sich bis auf den dritten Rang nach vorne. Der Österreicher präsentierte sich von beginn an im Angriffsmodus und ließ keine Zweifel daran offen, das Podium klar im Blick zu haben. Der Vorjahresmeister geht in diesem Jahr in einem Hyundai an den Start.

Dominik Fugel musste die Segel streichen, nachdem ihm auf der Zielgeraden unter den Top 5 liegend der Reifen geplatzt war. Ein Saisonauftakt zu Vergessen: Bereits in Rennen eins musste der Deutsche alle Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis begraben. Eine Durchfahrtsstrafe wegen eines Frühstarts warf ihn ans Ende des Feldes zurück.