Beim Saisonauftakt 2019 hat Mike Halder dort angesetzt, wo er die letzte Saison beendet hat: Er gewann in seinem Honda Civic Type-R TCR das erste Rennen der ADAC TCR Germany in Oschersleben.

Der Fahrer aus dem Profi-Car Team Honda ADAC Sachsen hatte beim Saisonfinale im vergangenen September ein Rennen auf dem zweiten und ein Rennen auf dem ersten Platz beendet.

Zurück in die Gegenwart: Polesetter Max Hesse vom Hyundai Team Engstler konnte sich in seinem Hyundai i30 N TCR in den ersten Runden an der Spitze halten. Dann wagte Halder einen Angriff und ging am Führenden vorbei.

In den Runden danach baute Halder einen Vorsprung von etwa einer Sekunde auf. Diesen konnte er im weiteren Rennverlauf nicht nur konservieren, sondern sogar leicht ausbauen. Im Ziel lag er 1,9 Sekunden vor Max Hesse.

Durchfahrtsstrafe verhindert gute Platzierung

Schon in der Anfangsphase des Rennens musste Halders Teamkollege Dominik Fugel alle Hoffnungen auf ein gutes Ergebnis begraben. Er lag in der Anfangsphase auf dem dritten Platz, ehe ihn eine Strafe ereilte: Wegen eines Frühstarts musste er eine Durchfahrtsstrafe antreten. Das warf ihn zurück ans Ende des Feldes. Er kämpfte sich im Laufe der 30-minütigen Renndauer auf die zwölfte Position nach vorne.

Den dritten Podestplatz hinter Halder und Hesse nahm statt Fugel Harald Proczyk ein. Der Vorjahresmeister geht in diesem Jahr in einem Hyundai an den Start.

In der Saison 2019 gibt es in der ADAC TCR Germany erstmals ein VIP-Auto, das von Engstler Motorsport eingesetzt wird. An diesem Wochenende nimmt der Fachjournalist Guido Naumann darin Platz. Naumann konnte sich im Mittelfeld halten. Er beendete das Rennen auf Platz elf.

Am Sonntag findet der zweite Saisonlauf der ADAC TCR Germany in Oschersleben (ADAC TCR Germany, Sonntag ab 11.30 Uhr im LIVESTREAM auf SPORT1.DE) statt. Außerdem werden am Sonntag die ADAC Formel 4, die ADAC GT4 Germany sowie das ADAC GT Masters auf der Strecke sein.