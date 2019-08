Rallye-Superstar Thierry Neuville hat sich die Pole-Position für das neunte Saisonrennen der ADAC TCR Germany auf dem Nürburgring gesichert. Der Gaststarter, der an diesem Wochenende das VIP Auto im Hyundai Team Engstler fährt, war bei guten äußeren Bedingungen und trockener Strecke am Samstagmorgen nicht zu schlagen und setzte in 1:33.808 Minuten die Bestzeit. Hyundai dominierte das Qualifying - unter den ersten Sechs landeten gleich fünf Hyundai i30 N TCR.

"Wir wussten schon von den Tests, dass wir sehr schnell sind hier. Meine Runden waren auch sehr gut, insofern war das ein super Qualifying für mich", sagte der viermalige WRC-Vizeweltmeister aus Belgien: "Für das Rennen setzte ich mir jetzt kein konkretes Ziel. Ich weiß ja nicht, wie eng und intensiv es in der Serie zur Sache geht."

Zweiter wurde Max Hesse vor Mike Halder, der sich mit seinem Honda Civic TCR zwischen die Hyundai drängte. Startplatz vier für das Rennen am Samstagmittag (13:15 Uhr) sicherte sich Hesses französischer Teamkollege Théo Coicaud vor Titelverteidiger Harald Proczyk und Lukas Niedertscheider aus Österreich. Tabellenführer Antti Buri stellte seinen Audi RS3 LMS auf Platz sieben. Dahinter folgten Dominik Fugel im Honda, Junior Mitchell Cheah im VW Golf GTI TCR und Pascal Eberle im Cupra Leon TCR.

Gaststarter Eberle, der in den vergangenen drei Jahren bereits in der ADAC TCR Germany gefahren war, wird gemäß der Reverse-Grid-Regel im zehnten Saisonrennen auf der-Pole-Position stehen. Cheah steht neben dem Schweizer in der ersten Startreihe, dahinter folgen Fugel und Buri. Neuville muss dieses Rennen am Sonntag (14:40 Uhr) von Platz zehn beginnen.

Sport1 überträgt die Rennen der ADAC TCR Germany im TV, online sind die Läufe im Stream bei sport1.de zu sehen.

