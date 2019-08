Rallyestar Thierry Neuville hat gleich zum Auftakt seines Gastspiels in der ADAC TCR Germany ein Ausrufezeichen gesetzt. Der Belgier, viermaliger Vizechampion der Rallye-Weltmeisterschaft (WRC), fuhr im ersten Freien Training auf dem Nürburgring in 1:34,716 Minuten die Bestzeit.

Neuville ist an diesem Wochenende im VIP-Auto vom Hyundai Team Engstler, einem Hyundai i30 N TCR, unterwegs. Am kommenden Wochenende geht es für den Belgier dann mit seinem gewohnten Arbeitsgerät, dem Hyundai i20 Coupé WRC, bei der Rallye Deutschland rund.

Bei guten äußeren Bedingungen fuhr ein weiterer Gaststarter auf Platz zwei. Der Schweizer Pascal Eberle, von 2016 bis 2018 in der ADAC TCR Germany am Start, war im Cupra Leon TCR knapp sieben Zehntelsekunden langsamer als Neuville. Dritter wurde Max Hesse in einem weiteren Hyundai.

Dahinter folgten Junior Bradley Burns und Mike Halder im Honda Civic TCR sowie Titelverteidiger Harald Proczyk und Theo Coicaud im Hyundai. Tabellenführer Antti Buri wurde im Audi RS3 LMS Neunter, Julien Apotheloz im Cupra Zehnter.

