Große Freude bei Harald Proczyk.

Der Hyundai-Pilot hat das zweite Rennen der ADAC TCR Germany auf dem Sachsenring gewonnen. Der Österreicher setzte sich dabei vor den Fugel-Brüdern Dominik und Marcel durch.

Proczyk vom Team HP Racing International war von Rang fünf aus in das Rennen gegangen, arbeitete sich nach einem guten Start jedoch immer weiter nach vorne. Lange Zeit musste der Hyundai-Pilot im Rennen die beiden Fugel-Brüder hinter sich halten, was ihm bis zum Schluss erfolgreich gelang.

Harald Proczyk (v.) konnte sich im zweiten Rennen am Sachsenring durchsetzen © Sport1

Nach dem Umlauf äußerte der Österreicher gegenüber Dominik Fugel, dass er nicht daran geglaubt hatte, ihn hinter sich halten zu können. Proczyk ist der einzige Pilot im Feld, der alle 64 Rennen seit Gründung der TCR Germany absolviert hat.

Fugel führt in der Gesamtwertung

Trotz des verpassten Sieges konnten auch die Fugel-Brüder äußert zufrieden sein. Nach dem Doppelsieg gestern reichte es heute erneut für zwei Podiumsplätze. Zudem führt Dominik Fugel vor Proczyk weiterhin die Gesamtwertung an.

Unglücklich verlief das Rennen für Albert Legutko. Gleich in der ersten Runde kam er in seinem Honda nach einem Fahrfehler von der Fahrbahn ab und schleuderte trotz einer großen Auslaufzone mit hoher Geschwindigkeit in einen Reifenstapel. Der Pilot von Albert Legutko Racing konnte sein massiv zerstörtes Auto jedoch eigenständig verlassen.

Moto2-Star Marcel Schrötter, der an diesem Wochenende erstmals in der TCR Germany fährt, landete auf einem starken sechsten Platz. Jan Seyffert, der auf der Pole Position gestanden hatte, wurde Fünfter.