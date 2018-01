Das Rahmenprogramm der DTM-Saison 2018 nimmt Gestalt an: Die Formel-3-EM wird sich an acht Renntagen das Fahrerlager mit den DTM-Teams teilen. Die Tourenwagen Classics haben sich wie in der Saison 2017 zweimal in den DTM-Kalender eingetragen. Aufgrund der Rettung des Audi TT Cups durch Abt wird die Nachwuchsserie an sechs DTM-Wochenenden an den Start gehen.

Die Formel-3-EM ist seit vielen Jahren ein fester Bestandteil des DTM-Rahmenprogramms. Ab dem Rennen in Ungarn wird die Formel-Talentschmiede an allen DTM-Wochenenden an den Start gehen. Zwei Formel-3-Rennen werden nicht mit der DTM ausgetragen. Diese Läufe finden im französischen Pau und belgischen Spa-Francorchamps statt.

Die Tourenwagen Classics werden wie in der vergangenen Saison zweimal im DTM-Programm auftauchen. Die historischen Tourenwagen stoßen am Lausitzring und beim Finale in Hockenheim ins Programm dazu. Die Serie feiert in Hockenheim ebenfalls ihr eigenes Saisonfinale. Im vergangenen Jahr waren insgesamt 42 Piloten für die Rennen eingeschrieben.

Eigentlich sollte im Jahr 2018 der Audi TT Cup Geschichte sein. Sport Abt kaufte die Klasse jedoch auf, um sie auch in dieser Saison an den Start zu bringen. Das Aus des beliebten Markenpokals wurde damit in letzter Sekunde verhindert. Die Serie wird an sechs DTM-Rennwochenenden insgesamt zwölf Rennen austragen.

"Wir freuen uns über diesen attraktiven Kalender", sagt Abt-Chef Hans-Jürgen Abt. "Es ist ein schöner Mix aus Traditionsrennstrecken, die bei Fans, Fahrern und Medien beliebt sind." Außerdem würde Abt zurzeit mit vielen Anfragen überhäuft werden: "Wir haben in den vergangenen Wochen rund 100 Anfragen erhalten und die Interessenten mit weiteren Informationen versorgt. Jetzt, wo der Kalender feststeht, können wir die nächsten Schritte machen."

