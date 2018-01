Mattias Ekströms "schwerste Entscheidung" ist Robin Frijns Glück: Der Niederländer wird bei Audi die Nachfolge des zweimaligen DTM-Champions antreten. Große, zu füllende Fußstapfen hat dabei nicht nur Ekström hinterlassen. Frijns hat mit dem amtierenden Meister Rene Rast eine Messlatte als Teamkollegen, die nicht zuletzt Audi-Sportchef Dieter Gass legt.

"Ich freue mich, dass wir so schnell einen Ersatz auf diesem Level finden konnten", so Gass. "Robin hat beinahe in jeder Formelserie, an der er teilgenommen hat, gewinnen können. In der Formel BMW, Formel Renault 2.0 und Formel Renault 3.5 ist er nacheinander Meister geworden. Die Erwartungen sind hoch angesiedelt. Er ist schon seit 2015 in unserem Werksprogramm und hat doch auch schon gleich Meisterschaften gewinnen können."

Auch Ekström überlässt sein Cockpit ohne Sorge um Frijns. "Ich glaube, er braucht keinen Rat", verrät er gegenüber 'Motorsport-Total.com.' "Er ist ja einer von den Jungs, die schon Vieles gefahren sind."

Frijns selbst konnte sich bisher noch nicht zu seiner neuen Herausforderung äußern. Nach den 24-Stunden-Rennen in Daytona, an dem er teilnahm, ist er unterwegs nach Australien, wo er bei den 12 Stunden von Bathurst starten wird. Allein diese Weltreise zeigt, wie sehr sich der 26-Jährige, dem von vielen Experten ein großes Talent nachgesagt wird, bemüht, dieses auch unter Beweis zu stellen.

Nach seiner Ausbildung in den Formelserien hatte Frijns als Testfahrer für Red Bull, Sauber und Caterham auch bereits einen Fuß in der Formel 1. Weil es mit der Königsklasse nicht klappte, wandte er sich dem GT-Sport zu. Seit 2016 fährt er außerdem Formel E.

Ein Fahrer also, der rumgekommen ist und viel Erfahrung mitbringen kann. Das erinnert an Rast. Auch der amtierende Champion hat sich trotz großem Talentes erst durch die verschiedensten Rennserien einen Namen machen müssen, bevor es mit der DTM geklappt hat. Er trat 2017 als bescheidener Neuling an und setzte sich nach einer konstanten Saison beim Finale überraschend durch. Das hat man sich bei Audi gemerkt.

"Wir haben im vergangenen Jahr gesehen was passiert ist, als wir Rene als Rookie haben starten lassen", so Gass. "Ich bin gespannt, wie es bei Robin läuft. Ich denke, er wird auch in der DTM von Anfang an stark sein und freue mich darauf, das zu sehen."

