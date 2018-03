Die DTM-Fans dürfen sich beim Saisonauftakt 2018 in Hockenheim auf ein musikalisches Highlight freuen. Wie schon beim Fan-Festival beim DTM-Finale 2017 geben "Die Fantastischen Vier" am Samstagsabend (5. Mai) ein Konzert am Hockenheimring. Die Kult-Rapper Michi Beck, Smudo, And.Ypsilon und Thomas D begeisterten schon im vergangenen Oktober zahlreiche Fans im badischen Motodrom. Am ersten Maiwochenende kehren die "Fantas" zurück zur DTM und heizen den Rennsportfans auch abseits der Piste ein.

Neben dem spannenden, sportlichen Start können sich die Zuschauer am Hockenheimring also auch auf ein besonderes Konzert bei der DTM freuen. Inhaber eines DTM-Tickets, das an diesem Tag gültig ist, haben freien Zutritt zum Konzertgelände - unabhängig von der Kategorie des Tickets.

Im weiteren DTM-Rahmenprogramm finden der Audi-TT-Cup von Abt und der neugeschaffene Seyffarth Audi R8 LMS Cup statt. Start der DTM-Rennen am Samstag und Sonntag ist jeweils um 13:30 Uhr.

