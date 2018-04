Langsam wird es ernst in der Vorbereitung auf die DTM-Saison 2018. Am dritten von vier Testtagen wurde die Bestzeit von Marco Wittmann vom Montag geknackt. Mit einer Bestzeit von 1:32.089 Minuten war Bruno Spengler 0,289 schneller als sein Teamkollege und setzte sich damit an die Spitze der Zeitenliste. Die BMW-Piloten Augusto Farfus (4.) und Marco Wittmann (5.) rundeten das gute Testergebnis der Münchner ab.

Mit Robin Frijns (2.) und Pascal Wehrlein (3.) waren alle drei Hersteller in den Top 3 vertreten. Die Teams testen in Hockenheim die neue Aerodynamik und den reduzierten Abtrieb an den Autos, um für den Saisonstart im Mai an gleicher Stelle gut gerüstet zu sein. Auch wenn die Rundenzeiten nicht im Mittelpunkt stehen, wie die Hersteller betonen, hilft ein gutes Testergebnis der Stimmung und Motivation im Team.

Robin Frijns' Laune war nach dem zweiten Tag im Audi gut: Der Niederländer kam besser zurecht als am Vortag und sicherte sich am Morgen die zweitbeste Zeit. "Die Strecke war schneller als gestern. Es lief ganz gut und ich habe einige Quali-Runs simuliert. Gestern war ich damit nicht ganz zufrieden", sagt der DTM-Rookie der Ingolstädter. Mit der heutigen Leistung war er zufrieden. "Ich war der schnellste Audi-Fahrer und es sieht vielsprechend aus."

Home of Motorsport -SPORT1 zeigt WRC, ADAC Formel 4, ADAC GT Masters und ADAC TCR Germany LIVE

Am Nachmittag übergab Frijns den Audi RS5 DTM an seinen Teamkollegen Nico Müller (10.). Mike Rockenfeller (6.) und Jamie Green (8.) waren auch für Audi im Einsatz und beide konnten ihre Rundenzeiten der vorangegangenen Tage verbessern.

Daniel Juncadella (7.) absolvierte am Morgen 55 Runden und war 0,734 Sekunden schneller als am Vortag. Am Nachmittag übergab er den Mercedes an Paul di Resta (11.). Für Lucas Auer war es der erste Testeinsatz in Hockenheim. Der Österreicher lag in der Tagesendabrechnung auf Rang neun.

Am Donnerstag findet der letzte Testtag vor dem Saisonstart in Hockenheim (4. bis 6. Mai) statt. Robin Frijns, Nico Müller, Loic Duval und Rene Rast werden für Audi zum Einsatz kommen. Für BMW greifen Timo Glock, Philipp Eng und Joel Eriksson ein. Mercedes schickt Lucas Auer, Pascal Wehrlein und Paul die Resta auf die Strecke.

Rundenzeiten aus Hockenheim - Tag 301. Bruno Spengler (BMW) - 1:32.089 - 132 Runden02. Robin Frijns (Audi) - 1:32.134 - 68 Runden03. Pascal Wehrlein (Mercedes) - 1:32.169 - 133 Runden04. Augusto Farfus (BMW) - 1:32.180 - 141 Runden05. Marco Wittmann (BMW) - 1:32.227 - 135 Runden06. Mike Rockenfeller (Audi) - 1:32.281- 131 Runden07. Daniel Juncadella (Mercedes) - 1:32.361 - 55 Runden08. Jamie Green (Audi) - 1:32.805 - 123 Runden09. Lucas Auer (Mercedes) - 1:32.912 - 138 Runden10. Nico Müller (Audi) - 1:33.239 - 91 Runden11. Paul di Resta (Mercedes) - 1:33.487 - 80 Runden

© Motorsport-Total.com