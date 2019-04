Ferrari-Junior Gianluca Petecof (Prema) hat das zweite Freie Training der deutschen Formel 4 in Oschersleben für sich entschieden und sich damit in die Favoritenposition für das Qualifying am Nachmittag gefahren.

Der Brasilianer fuhr in 1:23.642 Minuten die bislang schnellste Zeit des Wochenendes und verwies den Norweger Dennis Hauger (Van Amersfoort Racing) auf Rang zwei. Hauger, der im ersten Training die Bestzeit gesetzt hatte, war 0,105 Sekunden langsamer als Petecof. Ido Cohen (van Amersfoort) belegte Rang drei.

Bei sonnigen Bedingungen in der Magdeburger Börde fuhr Arthur Leclerc vom Meisterteam US-Racing auf den vierten Platz. Dem jüngeren Bruder von Formel-1-Shootingstar Charles Leclerc fehlte knapp eine halbe Sekunde auf die Bestzeit. Leclercs Teamkollege Alessandro Ghiretti wurde Fünfter.

Joshua Dürksen (ADAC Berlin-Brandenburg e.V.) belegte den sechsten Platz, knapp vor Niklas Krütten von Van Amersfoort und Gregoire Saucy (R-ace GP). Bester Rookie war wie schon im ersten Training Prema-Pilot Paul Aron, der Neunter wurde. Die Top 10 komplettierte Theo Pourchaire von US-Racing.

Um 15.35 Uhr und 15.55 Uhr stehen die beiden Qualifyings der Formel 4 auf dem Programm. Am Samstag steigt das erste von drei Rennen, die beiden weiteren Läufe finden am Sonntag statt. Sport1 zeigt die Rennen der Formel 4 live im TV.

