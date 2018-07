DTM: Rene Rast holt Saisonsieg für Audi - Gary Paffett baut Führung aus Rast erlöst Audi in Zandvoort / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Rene Rast gewann in Zandvoort © Imago

Rene Rast lässt Audi in Zandvoort erstmals in dieser DTM-Saison jubeln. Gary Paffett baut seine Führung in der Gesamtführung aus.