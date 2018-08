Der Schotte Paul di Resta hat sich die Pole Position für das 13. Saisonrennen der DTM im italienischen Misano gesichert. Der Mercedes-Pilot drehte am Samstagabend in 1:46,826 Minuten die schnellste Runde und landete damit vor Edoardo Mortara (Italien/Mercedes) und Titelverteidiger Rene Rast (Audi).

Titelanwärter Gary Paffett (Großbritannien/Mercedes) geht von Startplatz vier ins Rennen am Samstagabend. Bester BMW-Fahrer war Timo Glock auf Platz fünf. Für Mercedes war es die elfte Pole im 13. Qualifying der Saison.

Der prominente DTM-Gaststarter, der beinamputierte Alex Zanardi, fuhr in seinem eigens umgebauten BMW erwartungsgemäß hinterher. Der ehemalige Formel-1-Fahrer wurde mit fast vier Sekunden Rückstand auf Pole-Setter di Resta Letzter, zu Philipp Eng (Österreich/BMW) auf dem 18. und vorletzten Platz fehlten Zanardi knapp neun Zehntelsekunden.

Erstes DTM-Rennen bei Dunkelheit

In diesem Jahr dürfen die drei Hersteller BMW, Audi und Mercedes Gaststarter einladen. Audi setzte beim Saisonauftakt den langjährigen DTM-Fahrer Mattias Ekström (Schweden) ins Cockpit, für Mercedes wird in Spielberg (21. bis 23. September) der fünfmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier aus Frankreich starten. BMW wählte Zanardi aus.

Zudem fährt die DTM in Misano erstmals Rennen bei Dunkelheit am späten Abend. Davon versprechen sich DTM-Boss Gerhard Berger und Co. mehr Abwechslung und Attraktivität für die Rennserie.