Der fünfmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Ogier wird Mercedes-Gaststarter bei der DTM in Spielberg. Nach Mattias Ekström (Audi) in Hockenheim und Alex Zanardi (BMW) in Misano setzen auch die Stuttgarter ein siebtes Auto ein. "Diese Erfahrung ist sehr aufregend", sagt Ogier. "Die DTM ist etwas komplett Neues für mich, aber ich versuche, mit jeder Runde so viel wie möglich zu lernen. Ich sehe es als eine Chance an, meinen Rennsport-Horizont zu erweitern und mehr Erfahrung zu sammeln."

Er ergänzt: "Bislang bin ich noch nicht viel auf permanenten Rennstrecken gefahren, nur ein paar Mal mit GT-Autos. Ein DTM-Fahrzeug ist aber schneller. Man kann natürlich nicht erwarten, bei einem Gaststart auf Anhieb konkurrenzfähig zu sein. Ich erwarte ein schwieriges erstes Wochenende in Spielberg, an dem es mein Ziel ist, so nah wie möglich an den anderen Fahrern dran zu sein."

Komplettes Neuland ist ein DTM-Auto für den Rallye-Champion nicht. Am DTM-Rennwochenende in Zandvoort nahm Ogier schon einmal im Mercedes C 63 DTM Renntaxi Platz, um seine Ehefrau und TV-Moderatorin Andrea Kaiser, die für DTM-TV-Partner Sat.1 die Rennen moderiert, drei Runden lang um den Dünenkurs zu chauffieren. Am Dienstag und Mittwoch (7. und 8. August) sammelt er zudem bei einem Test im italienischen Vallelunga erste richtige Erfahrungen am Steuer eines DTM-Autos.

"Sebastien ist ein echter Racer, der sein Können mit dem Gewinn von fünf Rallye-Weltmeisterschaften mehr als genug auf den Schotter- und Asphaltpisten dieser Welt unter Beweis gestellt hat", sagt Mercedes-DTM-Teamchef Ulrich Fritz. "Entsprechend ist es keine Überraschung, dass er auch gerne einmal ein DTM-Auto bändigen möchte. In Spielberg gibt er nun sein DTM-Debüt auf einer Rundstrecke und ich bin überzeugt, dass er und die Fans dabei sehr viel Spaß haben werden. Fest steht aber auch, dass ihn als Gaststarter in einem so hart umkämpften Feld keine Spazierfahrt erwartet. Aber das motiviert einen Champion wie ihn umso mehr, den Fans eine gute Show zu bieten."

Da Ogiers Gaststart am Red-Bull-Ring, dem vorletzten Rennwochenende der DTM-Saison 2018, stattfinden wird, mussten Audi, BMW und der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) zustimmen. Denn laut dem aktuellen DTM-Reglement war ein Gaststart während der letzten drei Veranstaltungen nicht erlaubt.

