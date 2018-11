Die vorletzte Pole-Position des Jahres geht an Lucas Auer. Im ersten Qualifying des DTM-Finales 2018 in Hockenheim war der Mercedes-Fahrer mit einer Bestzeit von 1:32.635 Minuten um 0,102 Sekunden schneller als Gary Paffett (2./Mercedes), der neben ihm aus der ersten Reihe starten wird. Dritter wurde Timo Glock (3.BMW/) und Rene Rast (4./Audi) in den 19. Lauf der Saison 2018.

Augusto Farfus (5./BMW), Nico Müller (6./Audi), Philipp Eng (7./BMW), Paul di Resta (8./Mercedes), Robin Frijns (9./Audi) und Edoardo Mortara (10./Mercedes) komplettierten die Top 10.

Die BMW-Fahrer Timo Glock und Philipp Eng wurden am Red-Bull-Ring zum dritten Mal in der laufenden Saison verwarnt und müssen zur Strafe in der Startaufstellung jeweils fünf Plätze zurück. Glock wird vom siebten Rang starten, Eng von Platz zwölf. Von den Strafversetzungen der beiden BMWs profitieren Rast und di Resta, die auf den dritten beziehungsweise sechsten Platz nach vorne rutschen.

Für die Pole-Position wurde Auer mit drei Meisterschaftspunkten belohnt. Paffett und Glock bekamen zwei respektive einen Zähler für die Positionen zwei und drei. Damit verkürzt der Brite den Rückstand auf di Resta auf zwei Zähler. Das DTM-Finale in Hockenheim 2018 im Live-Ticker!

Im zweiten Freien Training am Vormittag fand die Generalprobe für das Zeittraining statt. Joel Eriksson im BMW setzte mit einer schnellsten Rundenzeit von 1:32.914 Minuten die Bestzeit und lag vor seinem Markenkollegen Augusto Farfus (2.) und Gary Paffett (3./Mercedes). Rene Rast (Audi) wurde Fünfter, Paul di Resta (Mercedes) 15. Kurz vor Trainingsende setzte Marco Wittmann seinen BMW in der Sachs-Kurve in die Bande. Seine RMG-Mannschaft arbeitete auf Hochtouren, um die Schäden am Auto vor dem Qualifying zu beheben, aber ohne Erfolg. Der BMW-Pilot konnte keine Runde im Zeittraining absolvieren und wird vom Ende des Feldes starten müssen.

