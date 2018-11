DTM: Rene Rast siegt in Hockenheim zum fünften Mal in Folge Rast setzt seine Siegesserie fort - von Sportinformationsdienst / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Rene Rast ist aktuell in der DTM nicht zu stoppen © Getty Images

Rene Rast ist in der DTM der Mann der Stunde. Der Audi-Pilot holt sich beim vorletzten Saisonrennen in Hockenheim bereits den fünften Sieg in Serie.