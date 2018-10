Der nach Class-1-Reglement modifizierte BMW M4 DTM, angetrieben vom neu entwickelten Zwei-Liter-Turbomotor, hat im BMW-Werk Dingolfing seine Premiere erlebt. Mit Werksfahrer Bruno Spengler am Steuer legte das Fahrzeug die ersten Kilometer zurück. Der Turbomotor ist ein wesentlicher Bestandteil des neuen Class-1-Regelwerks, das ab der kommenden Saison 2019 in der DTM gilt. Die bisherigen V8-Aggregate werden durch effiziente und deutlich leistungsstärkere Vier-Zylinder-Turbomotoren mit zwei Litern Hubraum abgelöst.

Alle für den Einbau des neuen Motors notwendigen Modifikationen gemäß Class-1-Reglements wurden am BMW M4 DTM vorgenommen. So gab es unter anderem Veränderungen an den Kühlein- und -auslässen sowie am Ansaug- und Abgassystem. Bis zur Homologation des neuen Fahrzeugs werden weitere Evolutionsstufen vor dem Hintergrund des neuen Regelwerks folgen.

"Seit fast 50 Jahren ist BMW-Turbo-Power im Rennsport erfolgreich. Im Debütjahr des BMW-Turboantriebs im Jahr 1969 wurde Dieter Quester mit dem BMW 2002 TI direkt Tourenwagen-Europameister. 1973 folgte dann im BMW 2002 turbo das erste in Serie hergestellte deutsche Automobil mit Turbolader. Jetzt schreiben wir in der DTM ein neues Kapitel dieser Geschichte", sagt BMW-Motorsport-Direktor Jens Marquardt.

"Unsere ersten Kilometer in der Class-1-Ära sind sehr positiv verlaufen, wir sind mit allen Funktionstests zufrieden. Der Sound des neuen Turbos ist großartig. Seine beeindruckendste Eigenschaft ist aber die Effizienz - und das bei ordentlich mehr Leistung als beim Vorgängermodell", so Marquardt.

"Nach meinen ersten Kilometern mit dem neuen DTM-Motor kann ich die kommende Saison kaum erwarten", sagt Spengler. "Ich kann mir gut vorstellen, wie viel Spaß es machen wird, mit so viel Leistung auf die Rennstrecke zu gehen. Man spürt die zusätzlichen PS deutlich. Wir werden den Fans 2019 noch mehr Spektakel bieten können. Der Volllastanteil sinkt - dafür ist der Top-Speed höher als vorher. Wir werden am Steuer noch mehr arbeiten müssen."

Der erste ITR-Test in der Vorbereitung auf die Saison 2019 steht vom 11. bis 14. November 2018 in Estoril auf dem Programm.

© Motorsport-Total.com