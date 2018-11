Ein Leben ohne Smartphone? Für viele in der heutigen Zeit kaum noch vorstellbar. E-Mails, Termine, Kontakte, Fotos, Social Media, Chats und vieles mehr: Für viele gehören die mobilen Geräte zum Alltag dazu. So auch für einige Rennfahrer. Schnell mal ein Selfie machen und auf Facebook, Instagram und Co. posten, Terminerinnerung per Whatsapp erhalten - online und erreichbar zu sein ist ein Teil der Gesellschaft geworden. Auch für Rene Rast.

Der Audi-Pilot hält seine Fans gerne und regelmäßig in den sozialen Media auf dem Laufenden und lässt sie so an seinem Alltag teilhaben. Doch manchmal möchte auch er einfach abschalten und offline gehen. Er wäre froh, wenn er auch mal ohne sein Handy aus dem Haus gehen könnte, verrät er 'dtm.com'. "Teilweise nervt es auch extrem", so der 32-Jährige.

Er hat einen Weg gefunden, wie er nicht andauern seine Mails checken muss und von Messenger-Nachrichten gestört wird. "Ich habe gerade im Moment nur mein altes Nokia dabei, damit ich nur angerufen werden kann und keine Whatsapp-Nachrichten erhalte. Kein Handy, ist manchmal auch eine große Erleichterung", gesteht Rast.

Seit seinem zehnten Lebensjahr tummelt sich der Deutsche in der Motorsportszene. Der DTM-Champion von 2017 hat eine klare Vorstellung, welchen Beruf er heute ausüben würde, wenn er nicht Rennfahrer geworden wäre. "Ich beschäftige mich gerne mit Finanzen, mit allen Produkten, die es da gibt. Wahrscheinlich wäre ich später mal in die Richtung Investment gegangen", sagt Rast. Doch dann würde er vermutlich auch ständig am Smartphone hängen ...

Er hätte auch Profi in einer anderen Sportart werden können, allerdings in keiner Ballsportart denn: "Tennis, Basketball, Handball, Fußball. Dafür habe ich wirklich kein Talent. Da bin ich einfach keine große Leuchte drin."

