"Ich habe gespürt, dass ich nun ein neues Kapitel aufschlagen sollte", sagt Augusto Farfus. Und der Brasilianer handelt entsprechend: Er wird nach der DTM-Saison 2018 nicht erneut in der Rennserie an den Start gehen, sondern stellt sein Cockpit bei BMW zur Verfügung. Farfus zieht es für 2019 verstärkt auf die Langstrecke und in den GT-Sport, aber er bleibt seinem bisherigen Arbeitgeber dabei erhalten.

"Ich bin BMW sehr dankbar, dass sie meine Entscheidung akzeptiert haben und mir die Chance geben, weiter auf allerhöchstem Niveau in BMW-Rennwagen unterwegs zu sein. Ich freue mich riesig auf 2019", meint Farfus und räumt ein: "Ich habe mir die Entscheidung, der DTM den Rücken zu kehren, natürlich nicht leicht gemacht." Er habe sich immer "sehr wohl gefühlt" in der Rennserie und bezeichnet seine Zeit dort im Rückblick als "großartig".

In insgesamt 104 DTM-Rennen für BMW erzielte Farfus zwischen 2012 und 2018 insgesamt vier Siege, sechs Pole-Positions und 13 Podestplätze. Seine erfolgreichste Saison war 2013, als er das Jahr als Gesamtzweiter hinter Audi-Pilot Mike Rockenfeller beschloss.

Sein neues Programm sieht ab 2019 die Teilnahme an der Langstrecken-WM (WEC) im BMW M8 GTE sowie weitere Renneinsätze im BMW M6 GT3 vor. Farfus werde "noch intensiver" in die GT-Projekte der Marke eingebunden, meint BMW-Sportchef Jens Marquardt und erklärt: "Augusto zählt zu den Topfahrern im GT-Sport. Wir möchten unsere gemeinsame Erfolgsgeschichte, die 2007 begann, auch 2019 und darüber hinaus fortsetzen."

