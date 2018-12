Mit Jamie Green wird in wenigen Wochen ein weiterer DTM-Pilot Erfahrungen in der Elektro-Rennserie Formel E sammeln. Wie der Audi-Pilot bei Twitter bekannt gab, wird er bei den Testfahrten nach dem zweiten Saisonrennen der Formel E am 13. Januar im marokkanischen Marrakesch für Audi fahren.

Zusammen mit dem Briten dürfte bei dem Test einer seiner Markenkollegen aus der DTM in Marrakesch im Einsatz sein, denn offizieller Testfahrer der Formel-1-Werksmannschaft von Audi ist der Schweizer Nico Müller, der wie Green unlängst von Audi für das Jahr 2019 in der DTM bestätigt wurde.

Für Green wird es der erste Einsatz in einem Formelauto seit mehr als 14 Jahren sein. Vor seinem Wechsel in die DTM war der Brite zuletzt 2004 in der Formel-3-Euroserie gefahren und hatte in diesem Jahr den Titel gewonnen. Dabei hatte Green unter anderem die späteren Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg und Lewis Hamilton geschlagen.

© Motorsport-Total.com