Gelungene Premiere des Aston Martin Vantage DTM in Jerez. Paul di Resta startete am Montag um 15.00 Uhr zur ersten Installationsrunde beim Roll-out des neuen DTM-Fahrzeugs. Nach den geplanten sechs Runden stellten di Resta und das Team fest, dass alles im "grünen Bereich" war und der Aston Martin Vantage DTM nach nur 90 Tagen Entwicklungs- und Bauzeit seine Feuertaufe erfolgreich bestanden hat.

Am Dienstag, dem 5. März, dem ersten Tag im Rahmen der gemeinsamen Testtage mit Audi und BMW beginnt dann das Testprogramm von R-Motorsport mit dem Aston Martin Vantage DTM. An den ersten beiden Tagen wird von di Resta absolviert.

"Das Auto fühlte sich gleich von Beginn gut an", beschreibt di Resta seine ersten Fahreindrücke im Aston Martin Vantage DTM. "Das Team hat einen unglaublich guten Job gemacht, in so kurzer Zeit ein so schönes und hervorragend fahrbares Rennauto auf die Rennstrecke zu bringen. Beim Roll-Out hat alles perfekt funktioniert und ich hatte gleich ein gutes Gefühl im Auto. Ich freue mich schon auf den morgigen ersten Testtag."

"Das Technikteam hat eine grandiose Leistung erbracht", sagt Teamchef Florian Kamelger. "Es ist ein DTM-Rekord, dass der Aston Martin Vantage in weniger als 100 Tagen auf die Rennstrecke gebracht wurde. Das Fahrzeug ist obendrein optisch ein Hingucker, ein besonders schönes DTM-Auto. Die ersten Fahreindrücke von Paul sind vielversprechend. Jedoch haben wir noch viel Arbeit bis zum Saisonstart in Hockenheim vor uns, die wir jetzt in dem Bewusstsein angehen, dass die Basis des Autos schon einmal stimmt."

Di Resta wird das Testprogramm am Dienstag und Mittwoch beginnen, bevor Jake Dennis am Donnerstag und Ferdinand von Habsburg am Freitag ins Lenkrad des Aston Martin Vantage DTM greifen.

