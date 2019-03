Das Rahmenprogramm der DTM wächst 2019 weiter an. Neben den bereits feststehenden Rennserien vermeldet die DTM-Dachorganisation ITR für vier der neun Veranstaltungswochenenden zusätzliche Attraktionen. Auf historische Tourenwagen können sich Fans auch beim Traditionsevent am Nürnberger Norisring Anfang Juli freuen: Die Tourenwagen Classics, in der DTM-Klassiker der 1980er- und 1990er-Jahre zum Einsatz kommen, wird somit dreimal im Rahmenprogramm der DTM vertreten sein. Die Gastspiele auf dem Lausitzring und auf dem Nürburgring wurden bereits im vergangenen Jahr von der ITR bestätigt.

Apropos Lausitzring: Freunde historischer Rennfahrzeuge kommen hier gleich in mehrfacher Hinsicht auf ihre Kosten. Auf Deutschlands östlichster Rennstrecke ist vom 23. bis 25. August zum ersten Mal der HAIGO ADAC Historic Cup bei der DTM zu Gast.

Die "Historische Automobilrennsport Interessengemeinschaft Ostdeutschland", kurz HAIGO, wurde 2004 gegründet, um eine Rennserie mit den inzwischen historischen Rennwagen aus den ehemaligen Ostblock-Staaten zu etablieren. Legendäre Formel- und Tourenwagen aus der Zeit vor der politischen Wende in Osteuropa treten unter Wettbewerbsbedingungen in Rennen gegeneinander an.

Beim Saisonfinale in Hockenheim Anfang Oktober erweitert der Formel-Renault-Eurocup das Portfolio der diesjährigen Rahmenserien der DTM. In der traditionsreichen Nachwuchsklasse treten Talente in baugleichen, 270 PS starken Formel-Fahrzeugen gegeneinander an.

Das Programm beim DTM-Gastspiel im italienischen Misano im Juni wird um eine fünfte Rennserie erweitert: Da der Eventplan tagsüber bereits vollständig gefüllt ist, trägt die Rennserie TCR DSG Endurance Championship auf dem mit einer Flutlichtanlage ausgestatteten Kurs ein Nachtrennen aus. In dem italienischen Tourenwagen-Championat werden Fahrzeuge nach dem seriennahen TCR-Reglement eingesetzt.

"Wir freuen uns sehr, den DTM-Fans an den Rennstrecken 2019 noch mehr Action bieten zu können", sagt Frederic Elsner, der bei der ITR für die Veranstaltungsplanung zuständig ist. "Unser sportliches Rahmenprogramm hat eine gute Mischung. Auch abseits der Rennstrecke wollen wir den Fans beste Unterhaltung bieten. So planen wir bei jeder DTM-Veranstaltung ein Konzert, bei dem Besucher mit einem gültigen Tages- oder Wochenendticket freien Eintritt haben."

Die DTM-Termine 2019 (mit Rahmenprogramm)

3.-5. Mai: Hockenheimring (GER)W-Series, Formula European Masters, Porsche Carrera Cup Deutschland, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup

17.-19. Mai: Circuit Zolder (BEL)W-Series, Formula European Masters, Porsche Carrera Cup Benelux, Belcar Endurance Championship

7.-9. Juni: Misano World Circuit (ITA)W-Series, Formula European Masters, Porsche Carrera Cup France, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, TCR DSG Endurance Cup (Nachtrennen)

5.-7. Juli: Norisring (GER)W-Series, Formula European Masters, Porsche Carrera Cup Deutschland, Tourenwagen Classics

19.-21. Juli: TT Circuit Assen (NED)W-Series, Formula European Masters, Porsche Carrera Cup Benelux, Lotus Cup Europe, BOSS GP

10.-11. August: Brands Hatch (GBR)W-Series, Formula European Masters, Lotus Cup Europe

23.-25. August: Lausitzring (GER)Formula European Masters, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, Tourenwagen Classics, HAIGO ADAC Historic Cup

13.-15. September: Nürburgring (GER)Formula European Masters, Porsche Carrera Cup Benelux, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, Tourenwagen Classics, Lotus Cup Europe

4.-6. Oktober: Hockenheimring (GER)Formula European Masters, Audi Sport Seyffarth R8 LMS Cup, Formula Renault Eurocup

