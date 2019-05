BMW-Pilot Philipp Eng beschert seiner belgischen RBM-Truppe mit der Tages-Bestzeit im Freitag-Training in Zolder einen perfekten Auftakt ins Heimrennen. Der Österreicher, der sich schon beim Saisonauftakt in Hockenheim bärenstark präsentierte und jede Woche sein Team besucht, umrundete den engen Kurs im zweiten, eine halbe Stunde dauernden Training in 1:22.476 Minuten.

Auch auf Platz zwei machte ein Pilot sein belgisches Team stolz: Rookie Jonathan Aberdein, der im privaten WRT-Audi sitzt, reihte sich nur 0.039 Sekunden hinter Eng ein. Für den südafrikanischen Rookie ist der Kurs übrigens kein Neuland, da er sich vor einer Woche im Fun-Cup-Beetle seines WRT-Teams auf die Strecke einschießen durfte.

Auf Platz drei folgt mit 0.105 Sekunden Rückstand Audi-Ass Rene Rast, der im ersten Training Bestzeit fuhr. "Das bedeutet nicht viel", sagt der Vizemeister, der auf dem rutschigen Kurs, der wegen der Mauern, die direkt neben der Strecke liegen, keine Fehler verzeiht, durchaus seine Freude hatte.

Rast spricht von "verrückter Strecke"

"Das ist vielleicht eine der verrücktesten Strecken, denn sie ist sehr schmal und es gibt wenig Auslaufzonen", erklärt er seine ersten Eindrücke aus dem DTM-Cockpit in Zolder. "Dazu kommen viele Schikanen und hohe Randsteine. Das macht Spaß."

Robin Frijns, der nur 20 Autominuten von der Strecke entfernt wohnt, belegt mit 0,165 Sekunden Rückstand die vierte Stelle, ehe auf Platz fünf und sechs mit Timo Glock (+0,253) und DTM-Leader Marco Wittmann (+0,282) die nächsten BMW-Piloten folgen.

Die vier Aston-Martin-Boliden von Daniel Juncadella (+1,247), Jake Dennis (+1,263), Paul di Resta (+1,463) und Ferdinand Habsburg, der mit 3,354 Respektabstand hatte, belegten geschlossen die letzten vier Plätze.

Erstes Training bei abtrocknender Strecke

Das 45-minütige erste Freie Training fand auf abtrocknender Strecke statt, nachdem 40 Minuten vor der Session leichter Regen eingesetzt hatte. Audi-Pilot Rast erwies sich dabei mit 0,790 Sekunden vor Wittmann klar als schnellster Mann.

"Anfangs war es nass, dann hat es abgetrocknet", erzählt der BMW-Pilot. "Ich bin später wie jeder andere auf Slicks gegangen." Die wechselhaften Bedingungen machten es nicht unbedingt einfacher, zumal die Strecke für viele Neuland war.

Aston Martin bei wechselhaften Bedingungen stärker

"Bei Nässe ist es sehr rutschig, bei trockener Strecke haben wir natürlich mehr Grip. Der erste Platz bedeutet nicht viel", meinte Rast, der die Strecke kennt. Hinter BMW-Pilot Eng, der Dritter wurde, reihten sich die beiden WRT-Audi-Piloten Aberdein und Pietro Fittipaldi ein.

Die Aston-Martin-Piloten tauchten bei wechselhaften Bedingungen auch immer wieder im Vorderfeld auf und waren auch am Ende der Session gut platziert: Rookie Dennis war auf Platz acht mit 1,033 Sekunden schnellster Vantage-Pilot, Juncadella, di Resta und Habsburg belegten die Plätze neun, 15 und 18. Der Österreicher nahm das Training mit Verspätung auf und fuhr mit 19 Umläufen auch die wenigsten Kilometer.

