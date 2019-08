Pole-Position und Sieg! Marco Wittmanns Aufholjagd in der Meisterschaft geht auch in Brands Hatch weiter. Der BMW-Pilot sichert sich beim Samstagrennen der DTM in Großbritannien seinen vierten Saisonsieg und verkürzt damit seinen Rückstand in der Meisterschaft auf 32 Punkte.

Wittmann verlor die Führung nur beim Start, als sich Aston-Martin-Pilot Paul di Resta an die Spitze katapultierte, doch der Schotte musste später eine Fünf-Sekunden-Strafe wegen eines Frühstart absitzen.

Anzeige

Mit dem Stopp in Runde 14 gelang Wittmann der Undercut gegen di Resta, wodurch er auch den Grundstein zum Sieg vor DTM-Leader Rene Rast und Nico Müller, der in der Meisterschaft weiter Zweiter ist, legte.

In der letzten Runde wurde es noch einmal spannend, als Wittmann Reifenprobleme bekam und Rast mit Hilfe von DRS und Push-to-pass enorm aufholte. Nur 0,4 Sekunden entschieden am Ende haarscharf für den BMW-Piloten.

Ein ausführlicher Bericht folgt in Kürze

© Motorsport-Total.com