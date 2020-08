DTM-Champion René Rast hat seinen Sieg beim zweiten Saisonlauf der Tourenwagenserie in Spa am Grünen Tisch verloren.

Das verkündete der Deutsche Motor Sport Bund (DMSB) nach einer Verhandlung am Freitag. Der Audi-Pilot hatte sich einen unerlaubten Vorteil verschafft und wird daher nachträglich mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt. Neuer Sieger des Rennens ist nun der Schweizer Nico Müller vor dem Niederländer Robin Frijns (beide Audi) und Rast.

Der Deutsche hatte in der Schlussphase des Rennens am 2. August das Push-to-Pass-System aktiviert, obwohl er dieses als Führender nicht hätte nutzen dürfen. Müller, der schon das erste Rennen gewonnen hatte, führt das Gesamtklassement deutlich an.

Audi verteidigt Rast

Audi hatte mitgeteilt, dass es in Rasts Boliden "zu einer Fehlmeldung im Marshalling-System gekommen" sei: "In Folge dessen hat ihm das System in Führung liegend fälschlicherweise zwischen Kurve sieben und acht ein aktives Push-to-Pass-System in Form der grünen Anzeige signalisiert." Der Pilot habe daraufhin "instinktiv den Knopf gedrückt und das System aktiviert."

Nach Analyse der Daten durch Audi habe der 33-Jährige "die erhöhte Durchflussmenge des Push-to-Pass-Systems in Summe für 2,88 Sekunden abgerufen. Der effektive Zeitgewinn lag bei 0,01 Sekunden."