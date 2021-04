Der zweimalige Champion Marco Wittmann geht auch in der neuen Saison in der DTM an den Start. Der 31-Jährige wird mit der Startnummer 11 als einziger Fahrer für das Team Walkenhorst Motorsport antreten. Das gab das Team am Dienstag bekannt.

Teammanager Niclas Königsbauer zeigte sich über die Personalie erfreut: "Mit Marco haben wir einen DTM-Champion in unserem Team und werden hart daran arbeiten, unseren erfolgreichen Weg auch in diesem Sprintumfeld zu halten."

Auch der Franke Wittmann blickt zuversichtlich in die Zukunft: "Sicherlich wird es für uns einige neue Herausforderungen geben, die zu bewältigen sind, unter anderen den BMW M6 GT3 im Sprintrennen-Format einzusetzen. Aber dennoch werden wir als Team alles dafür geben, damit das Projekt erfolgreich bestritten wird."

Die Saison in der reformierten Klasse startet am 18. Juni im italienischen Monza.