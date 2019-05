Mick Schumacher (20) nimmt in der Formel 2 erneut die Punkteränge ins Visier.

Der Rookie vom Prema-Team startet als Zehnter in das fünfte Saisonrennen in Barcelona am Samstag (16.40). Im Qualifying hatte der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher am Freitag rund eine halbe Sekunde Rückstand auf die Spitze.

Ghiotto sichert sich die Pole

Die Pole Position sicherte sich der Italiener Luca Ghiotto (UNI-Virtuosi) vor dem Meisterschaftsführenden Nicholas Latifi (DAMS) aus Kanada. Die Startaufstellung für das Sprintrennen am Sonntag (11.30) ergibt sich aus den Resultaten am Samstag.

Schumachers bislang bestes Ergebnis im Unterbau der Formel 1 ist ein fünfter Rang am vergangenen Rennwochenende in Baku.

