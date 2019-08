vergrößernverkleinern Das Rennen am Sonntag wurde nach dem schlimmen Crash abgesagt © Getty Images

Nach dem schlimmen Formel-2-Unfall wird das Sprintrennen am Sonntag in Spa abgesagt. Der französische Fahrer Anthoine Hubert war am Samstag tödlich verunglückt.