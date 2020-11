Im Kampf um den Titelgewinn in der Formel 2 hat Mick Schumacher einen Rückschlag erlitten. Bei der vorletzten Saisonstation in Bahrain kam der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher im Qualifying für das Hauptrennen am Samstag (10.10 Uhr MEZ) nicht über Rang zehn hinaus.

Sein ärgster Verfolger in der Fahrerwertung, der Brite Callum Ilott, sicherte sich im UNI-Virtuosi die Pole Position und verkürzte dank der vier Bonuspunkte seinen Rückstand auf den 21-jährigen Deutschen auf 18 Punkte.