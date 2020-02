Als erste Frau in der Geschichte erhält Sophia Flörsch einen festen Startplatz in der Formel 3. In der kommenden Saison geht die 19-Jährige für das spanische Team Campos Racing an den Start und kämpf damit unter anderem auch gegen David Schumacher, Sohn von Ex-Formel-1-Star Ralf Schumacher, um die Punkte

