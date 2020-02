Die Karriere von Sophia Flörsch zum Durchklicken:

Bildergalerie Die Karriere der Sophia Flörsch 19 Bilder

Nach ihrem schweren Unfall beim Weltfinale in Macau 2018 erhält Sophia Flörsch in dieser Saison als erste Frau in der Geschichte ein festes Cockpit in der Formel 3.

Dort will sie, wie bereits zuvor in der Formel 4, wieder für Furore sorgen und sich somit für noch Größeres empfehlen. Denn langfristig, daraus macht die 19-Jährige kein Geheimnis, will sie eines Tages in die Formel 1.

SPORT1 zeigt die Karriere der jungen Münchnerin in Bildern.