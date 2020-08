David Beckmann hat im ersten Rennen der Formel 3 in Silverstone erneut als einziger Deutscher die Punkteränge erreicht. Der 20 Jahre alte Trident-Pilot belegte im siebten Saisonlauf der Nachwuchsserie Platz neun und geht damit gemäß der Reverse-Grid-Regel am Sonntag (9.45 Uhr) von Startplatz zwei ins Sprintrennen.

Beckmann hatte zuletzt beim Sprint in Ungarn seinen ersten Saisonsieg in der Formel 3 geholt. In der Fahrerwertung stockte der 20-Jährige sein Konto auf 49,5 Punkte auf und bleibt damit Vierter. Beckmanns Teamkollege Lirim Zendeli landete auf Platz 13.

Ohne Punkte sind weiterhin Sophia Flörsch (Campos/Platz 22) und David Schumacher (Charouz), Sohn des früheren Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher. Der Cousin von Formel-2-Fahrer Mick Schumacher musste wegen technischer Probleme aus der Boxengasse starten und erreichte als 25. und Letzter das Ziel.

Anzeige

Alles zur Formel 1 und zum Motorsport-Wochenende im AvD Motorsport Magazin mit McLaren-Teamchef Andreas Seidl, Rennfahrer und Sky-Experte Nick Heidfeld und Christian Danner. Sonntag ab 21.15 Uhr und ab sofort wöchentlich im TV und STREAM auf SPORT1

Das von etlichen Safety-Car-Phasen zerstückelte Rennen gewann der Neuseeländer Liam Lawson (Hitech) vor dem in der Gesamtwertung führenden Australier Oscar Piastri und dessen Prema-Teamkollegen Logan Sargeant (USA).