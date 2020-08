Nach seinem ersten Sieg in der Formel 3 am Samstag fuhr Lirim Zendeli auch beim Sprint am Sonntag wieder in die Punkte.

Zendeli und Teamkollege David Beckmann landeten beim Sieg von Prema-Fahrer Logan Sargeant (USA) auf den Plätzen acht und neun und damit erneut in den Punkten. Im Gesamtklassement behauptete Beckmann seinen dritten Platz mit 111,5 Punkten und einem hauchdünnen Vorsprung vor dem Neuseeländer Liam Lawson (Hitech/111).

Die Führung eroberte Sargeant (152), sein Teamkollege Oscar Piastri (Australien/145) kommt als Zweiter zum nächsten Rennwochenende in Monza (4. bis 6. September).

Am Samstag hatte der 20-jährige Zendeli das Hauptrennen der Nachwuchsserie auf dem Ardennenkurs gewonnen und trug sich mit Beckmann als zweiter deutscher Saisonsieger ein.

Beckmann stand als Dritter im Hauptrennen ebenfalls auf dem Podium.

Nichts zu holen gab es erneut für David Schumacher, für den es auch nach dem kurzfristigen Teamwechsel von Charouz Racing zu Carlin nur zu den Plätzen 17 (Hauptrennen) und 14 (Sprint) reichte.

Andreas Estner, der in Spa Sophia Flörsch bei Campos ersetzte, wurde als 27. und 21. notiert.