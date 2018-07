vergrößernverkleinern Jean-Eric Vergne reichte Platz fünf im vorletzten Rennen zum vorzeitigen Gewinn des WM-Titels © Getty Images

Jean-Eric Vergne schnappt sich vorzeitig den WM-Titel in der Formel E. Im vorletzten Rennen in New York genügt dem Franzosen dazu ein fünfter Platz.