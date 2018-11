Formel E: Pascal Wehrlein verpasst Saison-Auftakt in Riad - Gründe unklar

Der ehemalige Formel-1-Pilot Pascal Wehrlein verpasst nach seinem Wechsel in die Formel E das erste Saisonrennen der Elektroserie am 15. Dezember in Riad/Saudi-Arabien. Dies wurde auf der Formel-E-Website ohne Nennung von Gründen bekannt gegeben.

Wehrleins indisches Team Mahindra Racing nominierte den Schweden Felix Rosenqvist als Ersatz.

Wehrlein hatte Mitte Oktober bei Mahindra unterschrieben und Nick Heidfeld abgelöst.

Der 24-Jährige, 2015 jüngster Champion in der DTM, und sein langjähriger Arbeitgeber Mercedes hatten sich im September getrennt. Er war sechs Jahre Vertragsfahrer für die Marke mit dem Stern.