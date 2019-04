In Vorbereitung auf den ersten Renneinsatz von Porsche in der Formel E haben Stammpilot Neel Jani sowie Test- und Entwicklungsfahrer Brendon Hartley ein umfangreiches Testprogramm absolviert. Auf dem "Circuit Calafat" in Spanien haben sie mit dem Formel-E-Fahrzeug in drei Tagen mehr als 1.000 Kilometer zurückgelegt.

"Ich ziehe eine sehr positive Bilanz, was die Testfahrten in Calafat betrifft", sagt Jani. "Es ist von enormer Bedeutung, in der Testphase unseres Formel-E-Rennwagens viele Kilometer zu fahren und dabei Erfahrungswerte zu sammeln - vor allem aus technischer Sicht. Es waren sehr produktive Tage."

Hartley erklärt: "Als Test- und Entwicklungsfahrer ist es meine Aufgabe, das Porsche Formel-E-Programm bei der Vorbereitung auf die Saison zu unterstützen. Dabei stand für mich bisher die Simulationsarbeit in Weissach im Vordergrund. Nun auch Testkilometer auf einer Rennstrecke fahren zu können, war ein tolles, aber auch forderndes Erlebnis."

"Mit den gewonnenen Erkenntnissen werden wir bei der Entwicklung des Antriebsstrangs einen großen Schritt vorwärts machen", ergänzt der Technische Projektleiter Malte Huneke. "In dieser Phase der Vorbereitung steht vor allem die Zuverlässigkeit im Fokus, bevor wir uns zu einem späteren Zeitpunkt auf die Performance konzentrieren. Vor uns liegt noch eine Menge Arbeit, aber die Entwicklung verläuft absolut planmäßig."

