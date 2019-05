2013 war die Geburtsstunde der Formel E. Die erste Rennserie für rein elektrobetriebene Formel-Sportwagen wurde auf Initiative des ehemaligen Formel-1-Teamchefs Jean Todt ins Leben gerufen. 2014 startete die Serie in ihre erste Saison.

In der Saison 2018/19 gehen elf Teams an den Start - eines mehr als in der Vorsaison.

Das Fahrerfeld beinhaltet zahlreiche illustre Namen. Sieben Cockpits sind mit ehemaligen Formel-1-Piloten besetzt.

SPORT1 zeigt die Cockpits der einzelnen Teams für die Saison 2018/2019:

Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team

Audi Sport ABT Schaeffler Formula E Team: Daniel Abt (r. ) und Lucas Di Grassi © Getty Images

Daniel Abt (26 Jahre, Startnummer 66, Deutschland): Der Sohn von Teamchef Hans-Jürgen Abt fährt seit 2014 in der Formel 1. In der Saison 2017/18 gewann er die Rennen in Mexiko und Berlin.

Lucas di Grassi (34 Jahre, Startnummer 11, Brasilien): 2010 fuhr di Grassi für das Team Virgin Racing in der Formel 1. Seit 2014 ist er für das Audi-Team aus dem Allgäu in der Formel E am Start. In der Saison 2016/17 gewann er die Fahrerwertung.

DS Techeetah

DS Techeetah: Jean-Eric Vergne (Bild) und Andre Lotterer © Getty Images

Jean-Eric Vergne (29 Jahre, Startnummer 25, Frankreich): Von 2012 bis 2014 saß Vergne für Torro Rosso in der Formel 1 am Steuer. In der Formel E ist er seit 2014 einer der erfolgreichsten Fahrer. In der Saison 2017/18 gewann er vier Rennen und am Ende auch die Fahrerwertung.

Andre Lotterer (37 Jahre, Startnummer 36, Deutschland): Lotterer fährt seit 2017 für das chinesische Privatteam. 2014 fährt er ein Rennen für Caterham in der Formel 1. Zu den größten Erfolgen seiner bereits langen Karriere zählt der Weltmeistertitel der FIUA-Langstrecken-WM (WEC) im Jahr 2012. Zudem gewann er 2011, 2012 und 2014 das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Envision Virgin Racing

Envision Virgin Racing Team: Robin Frijns (l.) und Sam Bird © Getty Images

Sam Bird (32 Jahre, Startnummer 2, Großbritannien): Bird ist einer der Publikumslieblinge der Formel E. Seit 2014 steht er beim britischen Team unter Vertrag. Seitdem fuhr er in der Gesamtwertung immer in die Top 5.

Robin Frijns (27 Jahre, Startnummer 4, Niederlande): Nach einjähriger Pause fährt der Niederländer wieder in der Formel E. Seit 2018 ist er außerdem Werksfahrer für Audi in der DTM.

Mahindra Racing

Mahindra Racing: Pascal Wehrlein (Bild) und Jerome d'Ambrosio © Getty Images

Pascal Wehrlein (24 Jahre, Startnummer 94, Deutschland): Die deutsche Motorsport-Hoffnung bestreitet seine erste Formel-E-Saison. Nach zwei eher erfolglosen Jahren bei Manor und Sauber in der Formel 1 kehrt er 2018 zu Mercedes in die DTM zurück. In dieser Rennserie holte er 2015 den Gesamtsieg.

Jerome d'Ambrosio (33 Jahre, Startnummer 64, Belgien): 2011 und 2012 bestreitet der Belgier 20 Rennen in der Formel 1 ohne jedoch einen WM-Punkt einzufahren. Seit der ersten Formel-E-Saison ist er als Fahrer dabei. In der Saison 2015/16, damals noch für Dragon Racing, wird er Gesamtfünfter.

Nissan e.dams

Nissan e.dams: Sebastian Buemi (Bild) und Olivier Rowland © Getty Images

Sebastien Buemi (39 Jahre, Startnummer 23, Schweiz): Für die Scuderia Torro Rosso macht Buemi von 2009 bis 2011 55 Formel-1-Rennen. In der Formel E fährt er seit der Saison 2014/15. 2015/16 holt er für das Team e.dams Renault den Gesamtsieg. 2014 wurde er Fahrerweltmeister der WEC , 2018 gewann er das 24-Stunden-Rennen von Le Mans.

Oliver Rowland (26 Jahre, Startnummer 22, Großbritannien): Der Brite fährt erstmals eine komplette Saison in der Formel E. 2015 gewann er die Meisterschaft in der Formel Renault 3.5.

Panasonic Jaguar Racing

Panasonic Jaguar Racing: Mitch Evans (Bild) und Alex Lynn © Getty Images

Mitch Evans (24 Jahre, Startnummer 20, Australien): Der Mann aus "Down Under" fährt seit 2011 in europäischen Rennserien. 212 gewann er die GP3-Serie. Seit der Rückkehr von Jaguar in den Motorsport 2016 fährt er für den Rennstall in der Formel E. Die Saison 2017/18 beendete er als Gesamtsiebter.

Alex Lynn (26 Jahre, Startnummer 36, Großbritannien): Lynn ist ein Neuling im Team von Panasonic Jaguar Racing. Zuvor fuhr er zwei Jahre für Dragon Racing. 2014 entschied er die GP3-Serie für sich.

Venturi Formula E Team

Venturi Formula E Team: Filipe Massa (Bild) und Edoardo Mortara © Getty Images

Edoardo Mortata (32 Jahre/Startnummer 48/Italien): Mortara ist in seinem zweiten Jahr bei Venturi. Miteigentümer des in Monta Carlo beheimateten Teams ist Hollywood-Star Leonardo Di Caprio. Mortara fährt zudem seit 2011 erfolgreich in der DTM. 2016 wurde er Gesamtzweiter. Seit 2017 ist er Werksfahrer für Mercedes.

Felipe Massa (38 Jahre, Startnummer 19, Brasilien): Massa ist der bekannteste Neuling der Formel E. In der Formel 1 feierte er von 2002 bis 2017 große Erfolge. Sechs Siege und die Vize-Weltmeisterschaft 2008 stehen auf seiner Habenseite. Insgesamt fährt er 269 Rennen für sauber, Ferrari und Williams in der Königsklasse.

NIO Formula E Team

NIO Formula E Team: Oliver Turvey (Bild) und Tom Dillmann © Getty Images

Oliver Turvey (32 Jahre, Startnummer 16, Großbritannien): Der Brite ist seit der Saison 2014/15 in der Formel E im Einsatz. Sein bisher bestes Resultat war ein zweiter Platz beim Rennen in Mexiko in der Saison 2017/18.

Tom Dillmann (30 Jahre, Startnummer 8, Frankreich): Der Franzose bestreitet seine erste Saison für das chinesische Formel-E-Team. 2016 gewann er die Formel V8 3.5.

Geox Dragon

Geox Dragon: Jose Maria Lopez (Bild) und Valentin Günther © Getty Images

Jose Maria Lopez (36 Jahre, Startnummer 7, Argentinien): Für den Argentinier ist es die dritte Saison in der Formel E, die erste für das US-amerikanische Formel-E-Team. 2014, 2015 und 2016 gewann er die Tourenwagen-Weltmeisterschaft (WTCC).

Maximilian Günther (21 Jahre, Startnummer 6, Deutschland): Der deutsche Nachwuchsfahrer fährt erstmals in der Formel E. 2016 wurde er zum ADAC Junior-Motorsportler des Jahres gewählt.

BMW i Andretti Motorsport

BMW i Andretti Motorsport: Alexander Sims (Bild) und Antonio Felix da Costa © Getty Images

Antonio Felix da Costa (27 Jahre, Startnummer 28, Portugal): Da Costa fährt bereits seit der Saison 2014/15 in der Formel E. In dieser Saison wurde er Gesamtachter. Von 2014 bis 2016 fuhr er für BMW in der DTM.

Alexander Sims (31 Jahre, Startnummer 27, Großbritannien): Der Brite ein ein Neuling in der Formel E. Zuvor war er vor allem in verschiedenen GT-Serien unterwegs.

HWA Racelab

Stoffel Vandoorne (27 Jahre, Startnummer 5, Belgien): Von 2016 bis 2018 fuhr er 41 Formel-1-Rennen für McLaren. Zur Saison 2018/19 folgte der Wechsel in die Formel E.

Gary Paffett (38 Jahre, Startnummer 17, Großbritannien): Der Brite ist eine lebende DTM-Legende. Von 2003 bis 2018 fuhr er für Mercedes, 2005 und 2018 gewann er den Meistertitel. Jetzt wagt er sich in der Formel E auf ein neues Terrain-