Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Jenson Button wird in der neuen elektrischen Offroad-Rennserie "Extreme E" für seinen eigenen Rennstall JXBE fahren. Das teilte der Brite am Montag mit. Die Zweier-Teams setzten sich aus einem Fahrer und einer Fahrerin zusammen. Welche Frau für JXBE antreten wird, steht noch nicht fest.

"Ich habe die Extreme E mit großem Interesse verfolgt. Was sie auf die Beine gestellt hat, ist beinahe unglaublich", sagte Button, der 2009 für Brawn den Titel in der Königsklasse gewonnen hatte. Der 41-Jährige hatte erst jüngst bekannt gegeben, dass er vier Jahre nach seinem Karriereende als Berater des Teams Williams in die Formel 1 zurückkehre.

In der Serie wird mit elektrischen SUVs gefahren - an Orten, bei denen bereits heute die Folgen des Klimawandels sichtbar sind. Dabei soll für Nachhaltigkeit und Elektromobilität geworben und die Vergänglichkeit der Natur aufgezeigt werden.

Auch der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton engagiert sich in diesem Bereich, der 35-Jährige ernährt sich vegan und nutzt seine Reichweite in den Sozialen Medien immer wieder, um auf die Probleme des Klimawandels aufmerksam zu machen.

Hamilton betreibt in der Serie ebenfalls ein eigenes Team, X44. Seine Fahrer sind der neunmalige Rallye-Weltmeister Sebastien Loeb aus Frankreich und die Spanierin Cristina Gutierrez. Ex-Weltmeister Nico Rosberg tritt ebenfalls mit einem eigenen Team an, Fahrer sind die australische Rallye-Pilotin Molly Taylor und der Schwede Johan Kristoffersen.