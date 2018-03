Die Fahrer der Formel-1-Saison 2018

Lange Zeit hatte Pascal Wehrlein gehofft, 2018 doch noch in der Formel 1 starten zu dürfen. Nun hat das Traditionsteam Williams das letzte freie Cockpit vergeben - der Deutsche ging dabei leer aus. Trotz seiner Rolle als Testfahrer für Mercedes ist es wahrscheinlich, dass der 23-Jährige in anderen Rennserien an den Start geht

© Getty Images