Die neue Formel-1-Führung treibt die Digitalisierung der Motorsport-Königsklasse weiter voran.

Wie das Formel-1-Management unter der Leitung von Liberty Media am Samstag bekannt gab, wird in Zusammenarbeit mit Netflix während der Saison 2018 eine Dokumentation produziert, die im kommenden Jahr in zehn Teilen bei dem populären Streamingdienst zu sehen sein soll.

"Die Formel 1 ist ein weltweit populärer Sport, den wir von einer Motorsportfirma in eine Medien- und Unterhaltungsmarke verwandeln wollen", sagte Formel-1-Marketingchef Sean Bratches: "Die Vereinbarung mit Netflix soll die faszinierende Geschichte von all dem aufzeichnen, was während einer Grand-Prix-Saison hinter den Kulissen passiert."

Die Formel 1 verspricht hintergründige Einblicke, die es für den Zuschauer in dieser Form noch nicht gegeben hat. Involviert in die Produktion ist unter anderem Oscar-Gewinner James Gay Rees ("Senna").