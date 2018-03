Formel 1: Kolumne von Peter Kohl vor Melbourne

Am Wochenende startet die Formel 1 in Melbourne in die neue Saison. SPORT1-Kolumnist Peter Kohl beleuchtet vorab die Teams und ihre Boliden. Red Bull kommt gut weg, für Ferrari sieht er Probleme. Zudem macht Kohl ein Überraschungsteam aus und glaubt nicht, dass es eine klare rote Laterne geben wird

© SPORT1-Grafik: Davina Knigge/ Getty Images